Ancelotti'den Federico Valverde kararı

Dani Carvajal ve Lucas Vazquez'in sakatlığı sonrası sağ bek sıkıntısı çeken Real Madrid'de karar verildi.

As'ta yer alan habere göre; Carlo Ancelotti, sakatlığı devam eden Lucas Vazquez'in yerine sağ bekte Federico Valverde'yi oynatacak.

Dani Carvajal çapraz bağ sakatlığı yaşamış ve sezonu kapatmıştı. Lucas Vazquez'in ise Aralık ayının ilk haftasına kadar sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Uruguaylı oyuncu Lucas Vazquez dönene kadar sağ bekte forma giyecek. Valverde, Real Madrid'de daha önce 4 kez bu mevkide oynamıştı.