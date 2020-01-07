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Spor

Everton'da Carlo Ancelotti, Cenk Tosun ve Niasse'ı gönderilecekler listesine ekledi

Gedson Fernandes'i transfer etmek isteyen Everton, Niasse ve Cenk Tosun'u satış listesine koydu.

07.01.2020  11:39 - Güncelleme: 07.01.2020  11:39

Marco Silva’dan sonra Napoli’yle bağlarını koparır koparmaz Everton’a imza atan ve 3 haftada 2 galibiyet 1 mağlubiyet alan Carlo Ancelotti’nin devre arasında bazı yıldız futbolcuları kadrosuna katacağı anlaşılırken, İtalyan teknik adamın hedefindeki ilk futbolcunun Gedson Fernandes olduğu belirtildi.

FERNANDES İÇİN CENK TOSUN VE NİASSE GÖZDEN ÇIKARILDI

21.haftası geride kalan Premier Lig’de sadece 25 puan toplayan Everton’da Ancelotti ile Sportif Direktör Marcel Brands’ın bir araya geldiği ifade edilirken, ikilinin Gedson Fernandes transferinin üstünde durduğu hatta Benfica’ya 35 milyon sterlin’lik bir teklif hazırlandığı öğrenildi. 20 yaşındaki süper yetenek için gözünü karartan ‘Mavilerin’ bu parayı toparlama adına Cenk Tosun, Oumar Niasse gibi golcüleri gözden çıkardığı anlaşılırken, Everton’ın Ocak ayında bu iki futbolcuyla yollarını ayıracağı kaydedildi.

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