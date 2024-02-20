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Spor

Ancelotti'den Modric'e sürpriz teklif!

Real Madrid'de sürpriz bir Luka Modric gelişmesi yaşanıyor. İspanyol basını, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Hırvat yıldıza sezon sonu için teknik ekibe katılma teklifi götürdüğünü iddia etti.

20 Şubat 2024 Salı 18:51 - Güncelleme:
Ancelotti'den Modric'e sürpriz teklif!
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Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric için dikkat çeken bir iddia geldi.

The Athletic'te yer alan habere göre; Carlo Ancelotti, Luka Modric'e sezon sonunda Real Madrid teknik ekibine katılmayı teklif etti.

Haberde futbol oynamaya devam etmek isteyen 38 yaşındaki oyuncunun Ancelotti'ye olumlu yanıt vermeyeceği ifade edildi.

Öte yandan Hırvat yıldızın geleceğiyle ilgili kararı da henüz vermediği aktarıldı.

Real Madrid'de kariyeri boyunca 516 maça çıkan Modric, 38 gol ve 83 asist yapma başarısı gösterdi.

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