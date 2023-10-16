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  • Ancelotti'nin Arda Güler planı! İspanyollar resmen duyurdu
Spor

Ancelotti'nin Arda Güler planı! İspanyollar resmen duyurdu

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti İspanya basınına konuştu. Başarılı teknik adam Arda Güler'in gelişimi ve alacağı sürelerle ilgili açıklama yaptı. Arda Güler'in medya tarafından gelecek maçta süre alması beklenirken, İtalyan çalıştırıcı, genç oyuncu için kısa vadeli bir plan hazırladığını belirtti.

16 Ekim 2023 Pazartesi 22:03 - Güncelleme:
Ancelotti'nin Arda Güler planı! İspanyollar resmen duyurdu
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Real Madrid kulübünde ve taraftarında Arda Güler'in oynayacağı ilk dakikaların heyecanı yaşanıyor. Sakatlığını tamamen atlatan genç yıldız, forma giymeye hazır ancak Ancelotti'nin farklı bir planı var.

ARDA'NIN POTANSİYELİNE ÇOK GÜVENİYOR

İspanyol basınında yer halan habere göre, Carlo Ancelotti, yeteneğine çok güvendiği Arda Güler'i tamamen formaya ısındırmak için belli programlar uyguluyor. Fizik ve kas kütlesini yükseltmek için sıkı bir çalışma içerisinde olan milli oyuncu yeterli seviyeye gelene kadar oyunun belirli periyotlarında görev alacak.

İtalyan teknik adam, Arda'nın çok başarılı bir top sürüş ve oyun görüşüne sahip olduğunu, maçın sıkıştığı zamanlarda yıldız futbolcunun bu özelliğinden faydalanabileceği belirtti.

REAL MADRİD TARİHİNE ADINI YAZDIRABİLİR

Haberde Arda Güler'in Real Madrid tarihine geçecek kadar yetenekli olduğuna vurgu yapılırken, "En iyilerden olması için yeterli niteliklere sahip ancak ayaklarını yere sağlam basmalı ve fizik olarak güçlenmeli." yorumu yapıldı.

"TARAFTARLARIN HAYALİ GERÇEK OLUYOR"

Haberde son olarak Real Madrid taraftarlarının uzun süredir heyecanla beklediği milli oyuncuyu görmek için sabırsızlandığı dile getirildi. Bu heyecanının ana sebepleri olarak Arda Güler'in Barcelona'ya atılmış bir transfer çalımı olması ve genç yıldızın Fenerbahçe maçlarından izlenilen kesitler olduğu ifade edildi.

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