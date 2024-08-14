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Spor

Ancelotti'nin güveni tam! Arda Güler'e Süper Kupa'da görev

Bu akşam İtalyan ekibi Atalanta ile Süper Kupa maçına çıkmaya hazırlanan Real Madrid'in deneyimli teknik direktörü Carlo Ancelotti, zorlu maçta Arda Güler'e şans vermeye hazırlanıyor. ABD kampında çok iyi performans sergileyen milli yıldızın maçta uzun süre görev alması bekleniyor. İşte detaylar...

14 Ağustos 2024 Çarşamba 09:28 - Güncelleme:
Ancelotti'nin güveni tam! Arda Güler'e Süper Kupa'da görev
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Son Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek kupayı 15'inci kez müzesine götüren Real Madrid, Gasperini yönetiminde Avrupa'da fırtına gibi eserek UEFA'yı kazanma başarısını gösteren İtalyan ekibi Atalanta ile Süper Kupa'da karşılaşacak.

ARDA GÜLER FORMA BEKLEYECEK

İspanyol basınından Defensa Central'in haberine göre milli yıldızımız Arda Güler de karşılaşmada forma giyecek. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin, bu kararı Arda'nın ABD kampında oldukça iyi bir gelişim gösterdiği için aldığı ifade edildi.

ANCELOTTI: "HAZIR OL"

Haberde; İtalyan çalıştırıcının milli yıldızımız ile maç öncesi özel bir görüşme yaptığı belirtildi. Arda'dan kilit bir rol oynamasını bekleyen tecrübeli hocanın, "Hazır olmanı istiyorum. Takım için önemli olacaksın ve bir aksilik olmazsa Atalanta'ya karşı oldukça fazla süre alacaksın" uyarısında bulunduğu kaydedildi.

MBAPPE: "ÇOK KALİTELİSİN"

Aynı kaynakta Real Madrid'in yeni süper yıldızı Kylian Mbappe'nin, son antrenman sırasında Arda Güler'i oldukça etkilediği belirtildi. Arda'nın asistiyle antrenmanda gol atan Kylian Mbappe'nin, genç oyuncuya "Çok kalitelisin, muazzam" dediği kaydedildi.

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