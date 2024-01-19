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Spor

Ancoletti'den Arda Güler'e: Pazar günü süre alacaksın

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Atletico Madrid maçında süre alamayan Arda Güler'e 'Seni bugün oyuna almadığım için üzgünüm ama pazar günü süre alacaksın' dediği ortaya çıktı.

19 Ocak 2024 Cuma 10:57 - Güncelleme:
Ancoletti'den Arda Güler'e: Pazar günü süre alacaksın
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Atletico Madrid ile oynanan maçın ardından Arda Güler'le kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Ancelotti'nin, Atletico Madrid maçında Arda'ya süre vermemesi nedeniyle genç oyuncuya üzgün olduğunu söylediği aktarıldı.

İtalyan teknik adamın, "Seni bugün oyuna almadığım için üzgünüm ama pazar günü süre alacaksın" sözlerini kullandığı kaydedildi.

Real Madrid, İspanya Kral Kupası'nda Atletico Madrid'e uzatmalar sonucu 4-2 kaybederken Arda Güler 120 dakikada forma şansı bulamamıştı.

Real Madrid bir sonraki maçında pazar günü La Liga'da Almeria'yı konuk edecek.

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