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Anderlecht Cocu'yu ikna edemiyor

Belçika devi Anderlecht, Fenerbahçe'den gönderilen Cocu'yu bir türlü ikna edemiyor.

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Fenerbahçe'de başarısız bir dönemin ardından görevinden alınan Phillip Cocu'ya Anderlecht talip olmuştu. Fakat görüşmelerde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Cocu'yla ilgili Belçika ekibinin bu girişimi resmi olarak da doğrulanmıştı. 

İkna olmuyor

Fakat bu sabah ülke basınında çıkan haberlere göre Anderlecht, Cocu'yu hala ikna edemedi. Cocu ile PSV’de beraber çalışan ve şuan Anderlecht'in sportif direktörü olan Arnesen’in Hollandalı teknik adamı yönetime önerdiği belirtilmişti. 

Dinlenme periyodunda

Halen İstanbul'da tatilde bulunan Cocu, kendisini ikna etmeye çalışan Arnesen'e dinlenme periyodunda olduğu söyleyip görüşmeleri yılbaşından sonrasına erteledi. Bu gelişmelerin ardından Belçika ekibinin başka alternatiflere yöneldiği fakat halen en büyük adayın Cocu olduğu belirtildi.

(Skorer)

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