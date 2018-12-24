Anderlecht Cocu'yu ikna edemiyor

Fenerbahçe'de başarısız bir dönemin ardından görevinden alınan Phillip Cocu'ya Anderlecht talip olmuştu. Fakat görüşmelerde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Cocu'yla ilgili Belçika ekibinin bu girişimi resmi olarak da doğrulanmıştı.

İkna olmuyor

Fakat bu sabah ülke basınında çıkan haberlere göre Anderlecht, Cocu'yu hala ikna edemedi. Cocu ile PSV’de beraber çalışan ve şuan Anderlecht'in sportif direktörü olan Arnesen’in Hollandalı teknik adamı yönetime önerdiği belirtilmişti.