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Spor

Belçika'da Fenerbahçe taraftarına saldırı! Maça 20 dakika ara verildi

Anderlecht - Fenerbahçe maçı tribünlerde çıkan arbede nedeniyle 7. dakikada durdu, hakem Sandro Schaerer ve oyuncular soyunma odasına gitti. 20 dakikalık aradan sonra maç yeniden başladı.

Haber Merkezi20 Şubat 2025 Perşembe 23:15 - Güncelleme:
Belçika'da Fenerbahçe taraftarına saldırı! Maça 20 dakika ara verildi
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Anderlecht - Fenerbahçe maçı tribünlerde çıkan arbede nedeniyle 7. dakikada durdu, hakem Sandro Schaerer ve oyuncular soyunma odasına gitti. Daha sonra UEFA'dan yapılan açıklamada maçın ertelendiği açıklandı.

Anderlecht tribünlerinde çıkan arbede nedeniyle 7. dakikada durdu, hakem Sandro Schaerer soyunma odasına gitti.

20 DAKİKALIK ARA

Daha sonra futbolcular da soyunma odasının yolunu tuttu ve maça ara verildi. Maç, yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından saat 23.26 sularında yeniden hareketlendi.

TRT'nin haberine göre; Anderlechtli taraftarların Fenerbahçeli bir taraftarına yaptığı saldırı sonrası hakem Schaerer soyunma odasına gitti.

IRKÇILIK İDDİASI

Fenerbahçeli futbolcu Osayi-Samuel'e yapılan ırkçı davranışlar sonucu tepki gösteren Fenerbahçe taraftarı ile Belçikalı şahıslar arasında arbede çıktığı öğrenildi.

STADYUMDA UYARI

Öte yandan stadyumda yapılan anonsta Anderlechtli taraftarlara yönelik, "Bazı seyircilerin maçı etkileyen ırkçı davranışlarından ötürü maç iptal edilebilir!" ifadeleri kullanıldı.

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