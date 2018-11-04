Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Anderlecht, Fenerbahçe öncesi moral depoladı

Fenerbahçe'nin hafta içi karşılaşacağı Anderlecht, Belçika Pro Lig 14'üncü hafta müsabakasında Waasland-Beveren'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki rakiplerinden Anderlecht, Belçika Pro Lig 14'üncü hafta müsabakasında Waasland-Beveren'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.
 
Freethiel Stadyumu'nda oynanan müsabakada gol perdesini 12'nci dakikada Landy Dimata açtı. Dimata, 12'nci dakikada kullandığı penaltı atışını gole çevirirken, takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
 
73'üncü dakikada Antonio Milic'in ikinci sarı kartını görmesiyle 10 kişi kalan Anderlecht, 83'te Adrien Trebel ile farkı 2'ye çıkarttı. 90'ıncı dakikada Bubacarr Sanneh kendi ağlarına yolladığı topla skoru 2-1'e getirirken, maçın da skorunu tayin etmiş oldu.
 
Bu sonuçla Anderlecht puanını 27'ye yükseltirken, Waasland-Beveren 11 puanda kaldı.
 
Fenerbahçe ile Anderlecht, 8 Kasım Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türkiye’nin ilk yerli ve milli jet motoru ilk testi başarıyla geçti

Türkiye’nin ilk yerli ve milli jet motoru ilk testi başarıyla geçti

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA