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Spor

Anderlecht, Yiğit Kerem'i resmen istedi

Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, 15 yaşındaki futbolcuları Yiğit Kerem için Anderlecht'ten transfer teklifi aldıklarını ve görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

DHA04 Ağustos 2020 Salı 13:44 - Güncelleme: 04 Ağustos 2020 Salı 13:44
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TFF 2'nci Lig Play-Off finalinde Tuzlaspor'a penaltılarla yenilip bir üst lige çıkma şansını kaçıran Manisa Futbol Kulübü'nün 15 yaşındaki oyuncusu Yiğit Kerem'e Fenerbahçe ve Belçika ekibi Anderlecht talip oldu. Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, her iki kulübün de Yiğit için girişimde bulunduğunu açıkladı.

Manisa Futbol Kulübü'nün altyapıya çok değer verdiğini dile getiren Aktan, "Yiğit için Fenerbahçe ile sözlü bir görüşmemiz oldu. Anderlecht ise resmi teklifte bulundu. Oyuncumuz için belirlediğimiz bonservis bedelini kulüplere söyledik. Şu an Anderlecht ile görüşmelerimiz devam ediyor" dedi. Manisa FK'nın 2019 yılında profesyonel sözleşme imzaladığı orta saha oyuncusu bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 karşılaşmaya çıktı.

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