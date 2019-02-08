İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2631
  • 5,9696
  • 221.534
  • 102.584
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Anderlecht, Yunus Akgün için ısrarını sürdürüyor!

Devre arasında Yunus Akgün ile yakından ilgilenen ve transferi son anda gerçekleştiremeyen Anderlecht, yaz ayında bir teklif daha yapacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Devre arası transferinin son gününde Anderlecht'e transferi olumsuz sonuçlanan Yunus Akgün ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Belçika ekibinin, genç futbolcuyu halen takip ettiği ve sezon sonunda bu transferi rötarlı da olsa gerçekleştirmek istediği belirtildi. Anderlecht'in Mayıs ayında Yunus Akgün için yeniden Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

YUNUS AKGÜN MENAJERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Galatasaray ve Anderlecht, 3.5 milyon euro bonservis ve bir sonraki satışından yüzde 30 pay karşılığında anlaşmaya varmıştı. Ancak Yunus Akgün'ün menajeri Mike Stevic'in 1 milyon euro'luk komisyon talebi işleri bozmuştu. Bu gelişmenin ardından Yunus Stevic ile anlaşmasını feshetmiş ve Hasan Anıl Eken ile anlaşmıştı.

Fatih Terim'in A takıma çıkardığı Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray formasıyla 15 resmi maçta 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

(Fotomaç)

Rusya´dan kıtalararası balistik füze denemesi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı

Teröristlere ait roketatarlar bulundu

Teröristlere ait roketatarlar bulundu

CHP’nin başkan adayı adaylıktan çekildi

CHP’nin başkan adayı adaylıktan çekildi

Polis memurlarına FETÖ'den gözaltı

Polis memurlarına FETÖ'den gözaltı

İmzalar atıldı: Dev sözleşme tamam

İmzalar atıldı: Dev sözleşme tamam

1 milyar varil petrole eşdeğer gaz yatağı bulundu

1 milyar varil petrole eşdeğer gaz yatağı bulundu

Karar verildi: Boşanan koca işsiz de olsa nafaka ödeyecek

Karar verildi: Boşanan koca işsiz de olsa nafaka ödeyecek

Resmi plakalı araçla CHP afişi astılar

Resmi plakalı araçla CHP afişi astılar
 

POPÜLER HABERLER

Kılıçdaroğlu´nun belirlediği adaylar CHP´de infial yarattı

Kılıçdaroğlu´nun belirlediği adaylar CHP´de infial yarattı

Alman basını yazdı: Türkiye olmasa kontrolden çıkar

Alman basını yazdı: Türkiye olmasa kontrolden çıkar

Rus jetleri sınıra yakın uçan uçaklar için 4 kez havalandı

Rus jetleri sınıra yakın uçan uçaklar için 4 kez havalandı

Fatih Terim'in zor günü. Baba Talat Terim'e son görev

Fatih Terim'in zor günü. Baba Talat Terim'e son görev

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019