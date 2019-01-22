Anderlech'ten Yunus Akgün için Galatasaray'a 3 milyon Euro

Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Maicon’u satış listesine koyan, Ozan Kabak ve Garry Rodrigues’i hatırı sayılır bir bonservis fiyatıyla gönderen Galatasaray’da değişim devam ediyor.

‘Ocak’ta ve Temmuz’da değişeceğiz, yenileneceğiz’ açıklamaları yapan Fatih Terim yönetimden 2 forvet transferi beklerken, tecrübeli çalıştırıcının Belhanda, Feghouli ve Mariano hakkında vereceği son karar merakla bekleniyor. Feghouli ve Belhanda için Arabistan kulüplerinden teklif alan Galatasaray yönetimi yüksek maaşlara oynayan iki yıldız futbolcuyu takımdan göndermeye sıcak bakarken, Terim’in şimdilik bu teklifleri geri çevirdiği ifade ediliyor.

Devre arası transfer sezonunu dolu dolu geçiren Galatasaray’da Belhanda, Feghouli, Mariano, Maicon derken 18 yaşındaki Yunus Akgün’e gelen teklif hem yönetimi hem de teknik heyeti şaşırttı. Takımda fazla forma şansı bulamamasına rağmen çalışkanlığı ve yetenekleriyle ön plana çıkan Yunus’a Anderlecht talip olurken, bu transfer için Belçika devinin 3 milyon euro’yu gözden çıkarması dikkat çekti. Kendi yaş grubundaki futbolculardan ayrı olarak bireysel antrenmanları ve özel hoca eşliğinde yaptığı çalışmalarıyla göze çarpan Yunus Akgün şu anda asgari ücret kazanırken, genç yeteneğin kulüpten makul ölçülerde maaş düzenlemesi istediği öğrenildi. Ligde şu ana kadar sadece 55 dakika forma şansı bulan Yunus Akgün için 3 milyon euro’luk teklif şu anda kabul görmezken, Fatih Terim’in ilerleyen haftalarda orta saha oyuncusuna daha fazla forma şansı vereceği bildirildi.

Şampiyonlar Ligi arenasında forma şansı bulan Yunus Akgün, Porto deplasmanında 5 dakika oynayabilmişti.

(Akşam)