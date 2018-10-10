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Anderlecht'in eski yöneticisi Herman Van Holsbeeck, yapılan şike operasyonu sonucu tutuklandı

Belçika'da şike, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı operasyonu kapsamında 10 kulüp arandı, 2 hakem ve Club Brugge Teknik Direktörü Leko sorgulandı, bir menajer tutuklandı.

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Belçika futbolu, sabah saatlerinde polisin birçok farklı noktada yaptığı "şike soruşturması" baskınları ile sarsıldı.

Belçika'nın dev kulüplerinden Club Brugge'ün teknik direktörü Ivan Leko ile birlikte, hakemler Sebastien Delferriere ve Bart Vertenten sorgulanan isimler arasında yer alırken, menajer Mogi Bayat başta olmak üzere birçok menajerin tutuklandığı belirtiliyor.

200 MENAJER İŞİN İÇİNDE

Operasyon kapsamında hazırlanan polis fezlekesinde 200'den fazla menajerin isminin geçtiği ve Belçika'da 44 evin arandığı, yurt dışında ise 13 eve eş zamanlı operasyon düzenlendiği ifade edildi.

ANDERLECHT'İN ESKİ YÖNETİCİSİ TUTUKLANDI

Anderlecht'te 2003 ile 2018 yılları arasında görev yapan eski idari menajer Herman Van Holsbeeck, yapılan operasyon sonucunda tutuklandı.

BAŞKAN HABERLERİ DOĞRULADI

Club Brugge Başkanı Bart Verhaeghe, yapılan operasyonu doğrularken, "Club Brugge her türlü iş birliğini yapmaya hazır ve saklayacak bir şeyi yok" ifadelerini kullandı.

Anderlecht, Lokeren, Kortrijk ve Gent kulüplerinin de operasyon kapsamında aranan kulüplerden olduğu ve 10 kulübün ofisinde inceleme yapıldığı kaydedildi.

Şike soruşturması ile birlikte vergi kaçakçılığı ve para aklama konusunda da ayrı bir dava olduğu, bu konuda da incelemelerin sürdüğü vurgulandı.

(Sporx)

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