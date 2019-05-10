19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,1305
  • 6,8909
  • 253.258
  • 88.862
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Anderlecht'in Yunus Akgün için belirlediği rakam belli oldu

Teklifini belirleyen Anderlecht, Yunus Akgün'ü kadrosuna katmak için Galatasaray ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'da Yunus Akgün - Anderlecht gündemi yeniden alevlendi. Ocak ayında Yunus Akgün'ün transferinden son anda vazgeçen Belçika ekibinin sarı kırmızılı oyuncuyu halen kadrosuna katmak istediği ortaya çıktı. 

Anderlecht Kulübünün, sezonun sona ermesinin ardından Yunus Akgün'ü kadrosuna katmak için Galatasaray ile masaya oturmaya hazırlandığı belirtildi.

Belçika ekibinin, Galatasaray'a da Yunus için 2.5 milyon euroluk bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 25 pay teklif edeceği belirtildi.

Ocak 2019'da son dakikada yaşanan pürüzler nedeniyle gerçekleşemeyen bu transferde yaz döneminde resmi imzaların atılması bekleniyor.

(Futbol Arena)

TBMM kürsüsünde su içen vekile tepki

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çekim yapan AA Muhabiri uçurumdan yuvarlandı

Çekim yapan AA Muhabiri uçurumdan yuvarlandı

Başkan Erdoğan Kuzey Yıldızı Camii'nin açılışını yaptı

Başkan Erdoğan Kuzey Yıldızı Camii'nin açılışını yaptı

Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında

Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında

Kara Kuvvetleri'ne yeni ATAK

Kara Kuvvetleri'ne yeni ATAK

Yerli otomobille ilgili önemli açıklama

Yerli otomobille ilgili önemli açıklama

Seçim öncesi edilen teklifi kabul etti: Türkler de Ruslar da şaşırıyor

Seçim öncesi edilen teklifi kabul etti: Türkler de Ruslar da şaşırıyor

Buna sahip olan kimse ölmeyecek

Buna sahip olan kimse ölmeyecek

FETÖ'cü müdür özel bölmeden kaçmaya çalışırken yakalandı

FETÖ'cü müdür özel bölmeden kaçmaya çalışırken yakalandı
 

POPÜLER HABERLER

Kaza sonrası çıkan kavgada polis tarafları güçlükle ayırdı

Kaza sonrası çıkan kavgada polis tarafları güçlükle ayırdı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Bu çiçeği koparan yandı! Cezası 60 bin lira...

Bu çiçeği koparan yandı! Cezası 60 bin lira...

Uğur böceği deyip geçmeyin! İşte kanatlardan gelen mucize...

Uğur böceği deyip geçmeyin! İşte kanatlardan gelen mucize...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA