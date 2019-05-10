Anderlecht'in Yunus Akgün için belirlediği rakam belli oldu
Teklifini belirleyen Anderlecht, Yunus Akgün'ü kadrosuna katmak için Galatasaray ile masaya oturmaya hazırlanıyor.
Galatasaray'da Yunus Akgün - Anderlecht gündemi yeniden alevlendi. Ocak ayında Yunus Akgün'ün transferinden son anda vazgeçen Belçika ekibinin sarı kırmızılı oyuncuyu halen kadrosuna katmak istediği ortaya çıktı.
Anderlecht Kulübünün, sezonun sona ermesinin ardından Yunus Akgün'ü kadrosuna katmak için Galatasaray ile masaya oturmaya hazırlandığı belirtildi.
Belçika ekibinin, Galatasaray'a da Yunus için 2.5 milyon euroluk bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 25 pay teklif edeceği belirtildi.
Ocak 2019'da son dakikada yaşanan pürüzler nedeniyle gerçekleşemeyen bu transferde yaz döneminde resmi imzaların atılması bekleniyor.
(Futbol Arena)
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