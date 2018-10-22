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Anderlecht'te Landry Dimata sakatlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak Anderlecht'te son maçta hat-trick yapan forvet Landry Dimata sakatlandı.

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Anderlecht'in 21 yaşındaki forveti Landry Dimata, sarı lacivertli takım ile oynanacak maç öncesinde sakatlandı.

Belçika Ligi'nde Anderlecht'in Cercle Brugge ile oynadığı maçta hat-trick yaparak yıldızlaşan Dimata'nın Fenerbahçe karşısında oynamasının zor olduğu belirtildi.

''YAZIK OLDU, FENERBAHÇE'YE KARŞI 2 MAÇTA 4 PUAN ALMAMIZ LAZIM...''

Anderlecht Teknik Direktörü Hein Vanhaezebrouck, flaş sakatlık sonrasında yaptığı açıklamada ''Çok yazık oldu. Avrupa'da Fenerbahçe ile iki kritik maça çıkacağız. İki maçta en az 4 puan almamız gerekiyor. Dimata'nın sakatlığı bizi derinden yaralar.'' diye konuştu.

21 yaşındaki Belçikalı forvet, bu sezon Anderlecht'te 11 lig maçında 8 gol ve 2 asist ile oynayarak göz doldurmuştu.

(Sporx)

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