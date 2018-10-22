Anderlecht'te Landry Dimata sakatlandı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Anderlecht'in 21 yaşındaki forveti Landry Dimata, sarı lacivertli takım ile oynanacak maç öncesinde sakatlandı.

Belçika Ligi'nde Anderlecht'in Cercle Brugge ile oynadığı maçta hat-trick yaparak yıldızlaşan Dimata'nın Fenerbahçe karşısında oynamasının zor olduğu belirtildi.

''YAZIK OLDU, FENERBAHÇE'YE KARŞI 2 MAÇTA 4 PUAN ALMAMIZ LAZIM...''

Anderlecht Teknik Direktörü Hein Vanhaezebrouck, flaş sakatlık sonrasında yaptığı açıklamada ''Çok yazık oldu. Avrupa'da Fenerbahçe ile iki kritik maça çıkacağız. İki maçta en az 4 puan almamız gerekiyor. Dimata'nın sakatlığı bizi derinden yaralar.'' diye konuştu.

21 yaşındaki Belçikalı forvet, bu sezon Anderlecht'te 11 lig maçında 8 gol ve 2 asist ile oynayarak göz doldurmuştu.

(Sporx)