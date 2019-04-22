Anderson Talisca Çin'de fırtına gibi esiyor
Geçen sezon Çin Ligi’nde 18 maçta 16 gol atan Anderson Talisca, yeni sezona da 6 maçta 5 gol atarak başladı.
Anderson Talisca, Çin Halk Cumhuriyeti Süper Ligi'nde fırtınalar estirmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz sezonu 18 maçta 16 golle tamamlayan Brezilyalı yıldız, 2019'a da iyi başladı.
Guangzhou Evergrande'yi adeta tek başına sırtlayan Talisca, son olarak Shandong Luneng karşısında iş başındaydı.
Takımının 2-1 kazandığı maçta goller, yetenekli sambacıdan geldi.
Anderson Talisca önce perdeyi açtı, ardından 1-1 devam eden maçın uzatma dakikalarında frikikten attığı golle takımını 3 puana taşıdı.
Yıldız oyuncu, böylece 6 maçta 5 gole ulaştı.
(TRT Spor)
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