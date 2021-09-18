İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Eylül 2021 Pazar / 12 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,658
  • EURO
    10,1795
  • ALTIN
    488.028
  • BIST100
    1419.43
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Anderson Talisca: Günün birinde yine Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
Spor

Anderson Talisca: Günün birinde yine Beşiktaş'ta oynamak istiyorum

Anderson Talisca verdiği röportajda eski takımı Beşiktaş hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bir gün tekrar Beşiktaş'ta oynamak istediğini belirten Brezilyalı oyuncu en parlak günlerini Beşiktaş'ta geçirdiğini itiraf etti.

AA18 Eylül 2021 Cumartesi 23:57 - Güncelleme: 19 Eylül 2021 Pazar 00:18
ABONE OL

Anderson Talisca verdiği son röportajda kariyerinin en parlak günlerini Beşiktaş'ta geçirdiğini itiraf etti.

Şimdilerde Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında oynayan Talisca, Beşiktaş'a geliş sürecini anlatırken "Benfica'da yaşadığım bir tartışmadan hemen sonra Beşiktaş'a biraz da aceleyle geldim. Rui Vitori'yla tartıştım ve ayrılmak durumunda kaldım. Kariyerimde en başarılı olduğum yer Beşiktaş oldu. Beşikaş'ta Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline çıkmaya yaklaştım. Avrupa Ligi'nde yarı final oynadım. Beşiktaş sayesinde kariyerimde bir adım ileriye attım." ifadelerini kullandı.

Talisca günün birinde Beşiktaş'ta yeniden oynamak istediğini belirterek, "Orada çok mutluydum. Günün birinde yine Beşiktaş'ta oynamak istiyorum." sözlerini kullandı.

"SADECE 1 KEZ ŞANS VERİLSİN İSTEDİM"

27 yaşındaki oyuncu ayrıca Brezilya Milli Takımı'na seçildiği ancak kalıcı olamadığı için de üzgün olduğunu belirterek, "2018 kariyerimin dönüm noktalarından birisi oldu. Brezilya Milli Takımı'na çağırıldım. Orada sadece 1 kez şans verilmesini bekledim. Kendimi göstermeyi çok istedim ama o şans gelmedi ve o macera da kısa sürdü" diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.