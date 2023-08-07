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Spor

''Anderson Talisca ile görüştüm'' Şenol Güneş'ten transfer açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Neftçi Bakü ile deplasmanda oynayacakları karşılaşmanın hazırlıkları öncesinde açıklamalarda bulundu. Anderson Talisca'nın transferi konusuna da değinen deneyimli çalıştırıcı Şenol Güneş, 'Talisca ile görüntülü konuştum. Çok özlediğini ve gelmek istediğini söyledi ama fiyatı 10 milyon eurodan aşağı değil.' ifadesini kullandı.

7 Ağustos 2023 Pazartesi 18:32 - Güncelleme:
''Anderson Talisca ile görüştüm'' Şenol Güneş'ten transfer açıklaması
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Beşiktaş teknik direktörü antrenmanda basın mensuplarına konuştu. Güneş açıklamasında; "İlk resmi maçlarımızı oynadık. Neftçi Bakü ile devam edeceğiz. Rakibimiz teknik, iyi bir takım. Futbol adına hem bizim için hem onlar için iyi olacak. Renk olarak renktaşız. Güzel bir sahaları vardı. Tirana maçına göre daha iyi bir saha olacağını düşünüyoruz. Daha heyecanlı futbolseverler göreceğiz. Bizim onlara, onların bize yabancılığı yok. Bu turu geçmek istiyoruz. Takım da ona göre hazırlanıyor. Ante Rebic bireysel çalışmalarda olumlu. Takım idmanı yapmadığı için sıkıntısı var. Bizimle çalışmalara katıldı. Kuvvet olarak eksiği vardı. Maç performansı tam hazır değil. Bu maçta sonradan koymak daha doğru olabilir. Ama onun kararını 2 gün sonra vereceğim. İyi çalışıyor." dedi.

"TALİSCA İLE KONUŞTUM"

Şenol Güneş, Talisca için; "Talisca ile görüntülü konuştum. Çok özlediğini ve gelmek istediğini söyledi ama fiyat 10 milyon eurodan aşağı değil." dedi.

"OXLADE-CHAMBERLAİN İLE GÖRÜŞTÜM"

Şenol Güneş sözlerinin devamında; "Oyuncular hep konuşuluyor. Bizim gizli bir şeyimiz yok. Benim de haberim vardı. Chamberlain ile ben de görüştüm. 3-4 günden fazla oldu. Ondan sonraki görüşmeleri bilmiyorum. Başka görüşmeler de var. Sosyal medyayı bazı arkadaşların sayesinde takip ediyorum, orayı doldururken, bizi boşaltıyorsunuz. Transfer yapmamışsak, eksik yapmışsak yapanları konuşun. Biz de öğrenelim, nasıl yapmışlar, kaça almışlar." açıklamasında bulundu.

CENK VE GHEZZAL'DA SON DURUM

Şenol Güneş; "Cenk Tosun burada, bizimle birlikte çalışıyor. Ağır bir sakatlık oldu. Durumu iyi. Perşembe o da zor görünüyor. Yetişse bile risk olabilir. İkinci maç ve lig için bakacağız. Belki o zaman oynama şansı daha fazla olur. Testleri iyi. Rachid Ghezzal ile ilgili devam ediyor. Bireysel koşulara başlıyor. Cenk uzun süredir çalışıyordu. Ghezzal'ın da haftaya idmana çıkmasını bekliyoruz." sözlerini sarfetti.

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