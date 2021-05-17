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Spor

Anderson Talisca'nın yeni adresi belli oldu! Sürpriz transfer...

Beşiktaş'ın Brezilyalı eski futbolcusu Anderson Talisca, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada kontratın 3 yıllık olduğu belirtildi.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 18:11 - Güncelleme: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 18:11
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Bir dönem Süper Lig 'de Beşiktaş forması giyen ve oynadığı futbolla siyah beyazlı taraftarın gönlünde taht kuran Anderson Talisca'nın yeni durağı belli oldu.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, 27 yaşındaki Brezilyalı futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını sosyal medya hesabından duyurdu. Son olarak Çin ekibi Guangzhou'nun formasını giyen Talisca, 2016-2018 yılları arasında kiralık olarak Beşiktaş'ın kadrosunda yer almıştı

Anderson Talisca'nın adı son dönemde Süper Lig ekipleri Beşiktaş ve Galatasaray 'la da anılıyordu.

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