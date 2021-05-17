17 Mayıs 2021 Pazartesi 18:11 - Güncelleme: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 18:11

Bir dönem Süper Lig 'de Beşiktaş forması giyen ve oynadığı futbolla siyah beyazlı taraftarın gönlünde taht kuran Anderson Talisca'nın yeni durağı belli oldu.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, 27 yaşındaki Brezilyalı futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını sosyal medya hesabından duyurdu. Son olarak Çin ekibi Guangzhou'nun formasını giyen Talisca, 2016-2018 yılları arasında kiralık olarak Beşiktaş'ın kadrosunda yer almıştı

Anderson Talisca'nın adı son dönemde Süper Lig ekipleri Beşiktaş ve Galatasaray 'la da anılıyordu.