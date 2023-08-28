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  • Anderson Talisca'nın yeni adresi belli oluyor! Yıldız isimden beklenmedik hareket
Spor

Anderson Talisca'nın yeni adresi belli oluyor! Yıldız isimden beklenmedik hareket

Bir dönem Beşiktaş forması da giymiş olan Anderson Talisca için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Katar ekibi Al Duhail'in Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İşte detaylar...

28 Ağustos 2023 Pazartesi 19:36 - Güncelleme:
Anderson Talisca'nın yeni adresi belli oluyor! Yıldız isimden beklenmedik hareket
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Al Nassr forması giyen Anderson Talisca, transfer iddiasıyla gündeme geldi.

Katar basınında yer alan habere göre, Al Duhail'in Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak istediği belirtildi.

ANDERSON TALISCA'NIN KATAR'A TRANSFERİ YAKIN!

Al Duhail'in Anderson Talisca'yı renklerine bağlamasının oldukça yakın olduğu ifade edildi.

29 yaşındaki futbolcunun adı Türkiye'den de Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyordu.

AL NASSR PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Talisca'nın, kulübü Al Nassr ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

ANDERSON TALISCA'NIN AL-NASSR PERFORMANSI

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'da şu ana dek 62 maçta sahaya çıkan Brezilyalı yıldız isim Anderson Talisca, oynadığı karşılaşmalarda toplamda 45 gol attı ve 6 asist yaptı.

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