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Andone, Falcao'yu kesen adam olarak manşetlere çıktı

G.SARAY’IN Rumen golcüsü Florin Andone, ülkesinde Falcao’yu kesen adam olarak manşetlere çıktı.

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Kolombiyalı golcünün sakatlık problemiyle formayı kapan 26 yaşındaki santrfor için “Türkler’in şampiyon takımına yedek golcü olarak kiralandı ama şans onun yüzüne güldü. Falcao bir türlü iyileşemeyince ilk 11’in vazgeçilmezi oldu. Florin, G.Saray’da çok mutlu… Nihayet kendini kanıtlayabileceği büyük bir kulüpte oynama şansı buldu. Bu şansı iyi kullanmaktan başka çaresi yok. Eğer yeniden herhangi bir takımın yedek golcüsü olmak istemiyorsa bu şansı kullanır” yorumu yapıldı.

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