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Andone’nin Aslan’a maliyeti 3.2 milyon euro

FALCAO’YU renklerine bağlayan Galatasaray, Florin Andone’nin transferini de KAP’a bildirdi.

  • Star Spor
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Yapılan açıklamaya göre Sarı-Kırmızılılar, Premier Lig ekibi Brighton’dan 1 yıllığına kiraladığı Rumen santrfor için kulübüne 700 bin euro kiralama bedeli, futbolcuya da 2.5 milyon euro maaş ödeyecek. 26 yaşındaki golcü, “Böyle büyük bir camianın parçası olmak daha önce yaşamadığım bir şeydi. Fatih Terim efsane. Onunla çalışacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Sahaya çıkmak için can atıyorum” dedi.

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