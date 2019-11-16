Andone’nin yerine Iheanacho
Galatasaray’da golcü harekatı. Radamel Falcao’nun uzun süreli sakatlığının ardından ardından Florin Andone’nin de devreyi kapatması sonrası Ocak ayında forvet almak için düğmeye basan Sarı-Kırmızılı yönetimin hedefindeki ilk ismin Kelechi Iheanacho olduğu ortaya çıktı.
- Star Spor
Yönetimin Çağlar Söyüncü’nün takımı Leicester’ın kadrosunda bulunan ancak bu sezon Premier Lig’de hiç forma giyemeyen Nijeryalı forveti kiralamayı planladığı kaydedildi. Leicester, 23 yaşındaki Nijeryalı Iheanacho’yu 2017’de 27.7 milyon euroya Manchester City’den almıştı. 30 maçta 1 gol atıp, 4 de asist yapan Nijeryalı oyuncu sezon başında da Galatasaray’ın gündemine gelmişti.
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