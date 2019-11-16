Andone’nin yerine Iheanacho

Yönetimin Çağlar Söyüncü’nün takımı Leicester’ın kadrosunda bulunan ancak bu sezon Premier Lig’de hiç forma giyemeyen Nijeryalı forveti kiralamayı planladığı kaydedildi. Leicester, 23 yaşındaki Nijeryalı Iheanacho’yu 2017’de 27.7 milyon euroya Manchester City’den almıştı. 30 maçta 1 gol atıp, 4 de asist yapan Nijeryalı oyuncu sezon başında da Galatasaray’ın gündemine gelmişti.