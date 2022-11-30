Andoni Iraola: Fenerbahçe maçı çevirdi

Rayo Vallecano Teknik Direktörü Andoni Iraola, "Değişikliklerden sonra Fenerbahçe maça hükmetti ve iyi sonuç ile maçı hak etti diyebilirim" dedi.

İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano, düzenlenen Dostluk Turnuvası'nda deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-1'lik skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından Rayo Vallecano Teknik Direktörü Andoni Iraola basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İyi bir müsabaka olduğunu söyleyen Iraola, "Çok iyi maç oldu. Oldukça pozisyonu yüksek bir maç oldu. 60'a kadar çok iyiydik. 2'yi bulabilirdik. Değişikliklerden sonra Fenerbahçe maça hükmetti ve iyi sonuç ile maçı hak etti diyebilirim" şeklinde konuştu.

"Fenerbahçe maçı çevirdi"

Sarı-lacivertlilerin iyi bir takım olduğunu dile getiren deneyimli teknik adam, "Fenerbahçe çok iyi takım. Ligde iyi sonuçlar aldılar. Avrupa'da da liderler. İyi başladık ama Fenerbahçe maçı çevirdi" ifadelerini kullandı. Karşılaşmanın sert geçmesine değinen Andoni Iraola, "Pedro gibi iki oyuncumuz sakatlandı ama ciddi değil. İki takım da kazanmak istediği için sıkı bir maç oldu ve fauller oldu. Bu durumdan elbette mutlu değiliz" diye konuştu.

Iraola, Radamel Falcao'nun hafif sakatlığından dolayı Fenerbahçe maçında riske etmek istemedikleri için forma şansı vermediklerini söylerken Falcao'nun Galatasaray maçında forma giyip giymeyeceğinin ise daha sonra netleşeceğini belirtti.