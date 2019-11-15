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Andorra-Türkiye maçını Ivan Kruzliak yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın, 17 Kasım Pazar günü deplasmanda Andorra ile oynayacağı karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

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A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu son haftasında 17 Kasım Pazar günü deplasmanda Andorra ile oynayacağı karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.
 
La Vella Ulusal Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Kruzliak'ın yarımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak.
 
Maçın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.

Dünyanın gözü bu zirvede!Tarihi görüşme öncesi ilk açıklama!

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