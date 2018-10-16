Andre Ayew: Geri dönüşümüz muhteşem olacak

Fenerbahçe ligde son galibiyetini Konya deplasmanında 1-0'lık skorla aldı. Ardından Beşiktaş ile 1-1 berabere kalıp, Rize'ye 33-0 yenildikten sonra milli ara öncesi oynadığı son maçta Başakşehir karşısında sahadan 0-0'lık skorla ayrıldı.

Andre Ayew, Sivasspor maçıyla birlikte 3 puan hasretine son vereceklerine inanıyor. Ganalı yıldız, "Özellikle Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında iyi oynamamıza rağmen kazanamadık. Şans da yanımızda değildi. Milli arayı iyi bir şekilde değerlendirdik. Lige Sivasspor maçıyla döneceğiz ve dönüşümüz muhteşem olacak" ifadelerini kullandı.

İŞİMİZE BAKMALIYIZ

Ayew, lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde olduklarını belirterek, "Bu farkın kapatılması imkansız değil. Yakalayacağımız galibiyet serisiyle birlikte hızla üst sıralara yükselebiliriz" dedi. Tecrübeli futbolcu son olarak takım içerisinde yaşanan radikal değişikliklere değinerek, "Futbolcular olarak biz bunların dışında kalarak işimize bakmak zorundayız" yorumunu yaptı.

(Fanatik)