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Spor

Andre Ayew'den Fenerbahçe itirafı!

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Andre Ayew, sarı lacivertlilere transfer olduğu dönemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

3 Mart 2024 Pazar 14:10 - Güncelleme:
Andre Ayew'den Fenerbahçe itirafı!
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Fransız ekibi Le Havre'de oynayan Andre Ayew, kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

Ganalı futbolcu, 2016 yılında Swansea'den West Ham United'a transferinde Dimitri Payet'in etkili olduğunu söyledi ve, "Beni arayan ve ikna eden oydu." sözlerini sarf etti.

Ayew, 2018 yılında Fenerbahçe'ye transferinde ise Bafetimbi Gomis ve Mathieu Valbuena'nın sözleriyle sürecin kolaylaştığını söyledi. Ayew, "Bafetimbi Gomis, Galatasaray'da oynuyordu ve bana, "Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu çılgınlık!" demişti. Valbuena da "Her şey harika" diyerek bunu doğrulamıştı." dedi.

Fenerbahçe'de 2018-2019 sezonunda oynayan 34 yaşındaki Ayew, sarı-lacivertli forma altında 38 maçta 5 gol attı ve 2 asist yaptı.

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