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Spor

Andre Bertolacci ilk 11'e hazırlanıyor

Kayserispor'un İtalyan futbolcusu Andre Bertolacci sarı-kırmızılı formayı giymek için çalışıyor.

IHA29 Ocak 2022 Cumartesi 16:43 - Güncelleme: 29 Ocak 2022 Cumartesi 16:43
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Kayserispor'un ara transfer döneminde Karagümrük'ten transfer ettiği Andre Bertolacci, Antalya kampının en çalışkan isimlerinden birisi. Kayserispor formasını ilk olarak Kasımpaşa maçında giyen İtalyan futbolcu, Hatayspor maçında ilk 11'de sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Antalya'daki antrenmanların iyi geçtiğini ifade eden Andre Bertolacci, "Burada her şey çok güzel. Günde 2 antrenman ile çalışmalarımız devam ediyor. Atmosferimiz ve ortamımız çok güzel. Önümüzdeki Hatay maçına en iyi şekilde hazırlanıyoruz" dedi.

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