Trabzonspor'un Manchester United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Onana, bordo mavili takımdaki ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı forma giydi.

Takıma hemen alıştığı gözlemlenen Onana'nın, Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabakanın devre arasında soyunma odasında takım arkadaşlarına yönelik yaptığı motivasyon konuşması gündem oldu.

Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yayınlanan 35 saniyelik videoda 29 yaşındaki oyuncu, karşılaşmanın ilk yarısında kırmızı kart gören Okay Yokuşlu'yu kastederek "Bu adam için bu maçı kazanmamız lazım. Bu maçı bu adam için kazanmak zorundayız. Beraber kalırsak bunu yaparız. Zor olduğunu biliyorum. Bunu yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Kamerunlu kalecinin, yeni takımındaki bu tutkulu konuşması İngiliz basınında da gündem oldu. The Sun'ın haberine göre; Andre Onana'nın Trabzonspor'a geleli henüz birkaç saat olmasına rağmen böylesine tutkulu bir konuşma yapması İngiliz taraftarları şaşkına çevirdi.

Sosyal medyada bir taraftar "Hemen liderlik pozisyonuna geçiyor. Onun adına mutluyum." paylaşımını yaparken, diğeri ise "Keşke konuşma yeteneği kadar kurtarış yeteneği de iyi olsaydı" diyerek Onana'nın ManU'daki performansını eleştirdi.

Öte yandan haberde, Onana'nın Türkiye'de kariyerini yeniden inşa etmeye kararlı olduğu ve burada geçireceği bir sezonun ardından yeniden Manchester'a dönmek istediği ileri sürüldü. Kamerunlu file bekçisinin, ailesini Trabzon'a taşımama kararı almasının da bu konudaki niyeti hakkında önemli bir ipucu olduğu savunuldu.