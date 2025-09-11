İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2025 Perşembe / 19 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2955
  • EURO
    48,4039
  • ALTIN
    4808.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Andre Onana yola çıktı! Trabzonspor için geliyor
Spor

Andre Onana yola çıktı! Trabzonspor için geliyor

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinin ardından yerini Manchester United'ın Kamerunlu file bekçisi Andre Onana ile doldurmaya hazırlanıyor. 29 yaşındaki deneyimli file bekçisi Trabzonspor için yola çıktı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ11 Eylül 2025 Perşembe 13:59 - Güncelleme:
Andre Onana yola çıktı! Trabzonspor için geliyor
ABONE OL

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın boşluğunu Manchester United'dan Andre Onana ile dolduruyor.

Bordo-mavili ekip, Kamerunlu kalecinin kiralık transferi için Manchester United ve oyuncu ile anlaşma sağladı.

YOLA ÇIKTI

Trabzonspor, Andre Onana transferini kiralık olarak tamamladı. Kamerunlu kaleci, perşembe günü saat 16.00 sularında ailesiyle birlikte Trabzon'a gelecek ve Fenerbahçe maçında görev verilmesi durumunda sahada olacak.

BARCELONA'DAN ZİRVEYE

Kariyerine Barcelona'nın ünlü La Masia altyapısında başlayan Onana, daha sonra Ajax'a transfer olarak Avrupa futbolunda adını duyurdu. Ajax ile Şampiyonlar Ligi yarı finali, Inter ile Şampiyonlar Ligi finali oynayan deneyimli kaleci, 2023-24 sezonunun başında Manchester United'a imza atmıştı. Ayağını iyi kullanması ve oyun kurulumuna katkısıyla bilinen Onana, Kamerun Milli Takımı'nın da uzun yıllardır kalesini koruyor.

UĞURCAN'IN AYRILIĞI SONRASI

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinin ardından kale için birçok aday gündeme gelmişti. Bordo-mavililerin dünyaca ünlü kaleci Onana'yı gündemine alması, taraftarlar arasında memnuniyetle karşılandı. Uğurcan'ın ayrılığı sonrası kaleye böylesine kariyerli bir ismin düşünülmesi, camiada yeni sezon için umutları artırdı.

TARAFTAR MERAKLA BEKLİYOR

Sosyal medyada gündem olan iddia sonrası Trabzonspor taraftarı, kulübün resmi açıklamasını beklemeye başladı. Taraftarlar, Onana tecrübeli bir kalecinin transferinin, yeni sezonda takıma önemli katkı sağlayacağı görüşünde birleşiyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Balyozlu hırsızlar kuyumcu soymaya kalktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.