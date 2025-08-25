Andre Onana'nın dönüş tarihi belli oldu

Manchester United kadrosuna dönüşünü bekleyen Andre Onana, Pazar günü Fulham'a konuk olacakları maçta bu sezon ilk kez ilk 11'de yer alabilir.

Manchester Evening News'un haberine göre Andre Onana, Manchester United'ın Craven Cottage deplasman kadrosuna dahil edildi ve kalede Altay Bayındır'ın yerine geçmeye "aday" gösterildi. Türk kaleci, sezonun açılış haftasında Arsenal'in Old Trafford'daki galibiyet golünde yaptığı hata nedeniyle ağır eleştiriler almıştı. Hem Onana hem de Altay, Fulham maçının 21 kişilik kadrosunda yer alırken teknik direktör Ruben Amorim, kimin ilk 11'de başlayacağı konusunda net bir açıklama yapmadı.

Onana, United kariyeri boyunca sık sık eleştirilere maruz kaldı. Yaz hazırlık kampında yaşadığı sakatlık da kulübün kaleci arayışlarını artırmıştı. Ancak henüz yeni bir transfer gerçekleşmedi ve Kamerunlu file bekçisi, sezonun ilk haftasında hazır olmadığı gerekçesiyle yedek kalsa da şimdi yeniden şans bulabilir.