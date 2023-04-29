Andre Pirlo: Hiçbir şeyi istediğimiz gibi yapamadık

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a evinde 1-0 mağlup olan VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo, sahada hiçbir şeyi istedikleri gibi yapamadıklarını söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İtalyan teknik adam, sezonun en kötü maçını oynadıklarını belirterek, "Gol atamadık, boş koşu yapamadık, hareketlenemedik, topu çeviremedik, hiçbir şeyi istediğimiz gibi yapamadık." dedi.

Antalyaspor maçını unutup hızlı bir şekilde toparlanmak istediklerini vurgulayan Pirlo, "Maalesef 3 haftalık bir aramız var, uzun bir araya gireceğiz. Aranın ardından daha iyi olmak için analiz yapacağız. Ama uzun bir ara var önümüzde." ifadelerini kullandı.