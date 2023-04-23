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Spor

Andre Pirlo: Kendi futbolumuzu sahaya yansıtmak için elimizden geleni yapacağız

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andre Pirlo maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

23 Nisan 2023 Pazar 19:00 - Güncelleme:
Andre Pirlo: Kendi futbolumuzu sahaya yansıtmak için elimizden geleni yapacağız
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Spor Toto Süper Lig'de Fatih Karagümrük teknik direktörü Pirlo, Galatasaray'a konuk olacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Andrea Pirlo açıklamasında; "Ligin lideri ile oynayacağımızı biliyoruz. Ofansif olarak iyi oyuncuları var. Biz de buraya kaybetmeye gelmedik. Kendi futbolumuzu sahaya yansıtmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

BATUHAN ŞEN SÖZLERİ

Kaleci Batuhan Şen'in maça yetiştirilmesi hakkında konuşan Pirlo: "Batuhan Şen bu maça yetişti. İnşallah sakatlık yaşamadan maçı tamamlayabilir. Sakatlık yaşarsa, Muzo hazır ve sahada olabilir." dedi.

Fatih Karagümrük 40 puan ile ligde 9. sırada yer alıyor.

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