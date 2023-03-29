Andre Pirlo'dan Beşiktaş iddialarına sürpriz yanıt!

Karagümrük'ün İtalyan teknik direktörü Andrea Pirlo'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Kırmızı-siyahlı ekibin sözleşme yenileme teklifine henüz olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermeyen Andrea Pirlo, sezon sonunu bekleyecek.

İtalya'nın ünlü gazetelerinden La Gazetta dello Sport'a açıklamalarda bulunan genç teknik adam "Juventus size ikinci bir şans verirse geri döner misiniz?" sorusuna Juventus'a tekrar dönme fikrinin olup olmadığı sorusuna, "Karagümrük'te yöneticiler bana sözleşme yenileme teklifinde bulundular ama bunu sezon sonunda konuşmak daha iyi. Doğru yerde, uygun programlarla büyümeyi önemsiyorum. Sonra Juventus hakkında konuşuruz." cevabını verdi.

Daha sonra aynı gazetede çıkan habere göre; Beşiktaşlı bir başkan adayının kendisi ile anlaşma yapmak istediğine yönelik haberlere, ""Beşiktaş haberleriyle alakalı bir şey bilmiyorum. Sadece Karagümrük'e odaklanmış bulunmaktayım." dedi.