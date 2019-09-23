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Andre Villas-Boas: Takımın oyun planını onun üzerine kurmuştuk

Marsilya teknik direktörü Andre Villas-Boas, basın toplantısında Luiz Gustavo ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Marsilya'nın Montpellier ile 1-1 berabere kaldığı amaçın ardından Portekizli teknik adam Andre Villas-Boas, yaz aylarında Fenerbahçe'ye giden Luiz Gustavo'yu özlediklerini söyledi. 

Villas-Boas, "Takımın oyun planını onun üzerine kurmuştuk. Hem defansif hem de hücum özellikleri olarak bize katkısı büyüktü. 4-3-3 sistemini onun etrafında inşa etmiştik. Tabii ki onu özlüyoruz" ifadelerini kullandı.

Marsilya, Ligue 1'de 6 haftada 11 puan topladı. 

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