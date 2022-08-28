Andrea Belotti resmen Roma'da

Transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sıkça gündemini meşgul eden isimlerden biri olan Andrea Belotti'nin yeni adresi belli oldu. İtalyan devi Roma, Belotti ile anlaşma sağladı.

BELOTTI ROMA İLE 3 YILLIĞINA ANLAŞTI

Avrupa'da transfer döneminin kapanmasına birkaç gün kala Roma, Andrea Belotti'yi açıklamaya hazırlanıyor. Sağlık kontrolünden geçirilecek futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

TORINO'YA VEDASINI PAYLAŞTI

Torino'da yaklaşık 7 yıl forma giyen futbolcu, kendisine ait sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve vedasını duyurdu. Belotti, "Yetişkin bir insan, bir baba olarak uzun yıllarımı verdiğim Torino'dan ayrılıyorum. Bu asla bir veda olmayacak. Çünkü Torino her zaman benim evim olarak kalacak." ifadesini kullandı.

ROMA'DA BELOTTI KAÇ PARA KAZANACAK?

Andrea Belotti, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'ya ücretsiz bir şekilde katılmış olacak. Öte yandan Çizme basınında yer alan haberlere göre; Belotti, yeni takımı Roma'da 3 milyon euro net maaş elde edecek.

İMZA SONRASI AÇIKLAMA

Roma Futbol Direktörü Tiago Pinto sözleşmenin imzalanmasının ardından, "Andrea Belotti'nin Roma'yı seçmedeki kararlılığı hepimizi etkiledi. Bu yeni maceraya başlayabildiğimiz için gerçekten mutluyuz." ifadelerini kullandı.

BELOTTI: "SABIRSIZLANIYORUM"

Andrea Belotti ise, "Roma'nın hedefleri inanılmaz büyüledi. Kariyerimde gelişmeye devam etmek istiyorum. Taraftarlarımızın önünde çıkmak için sabırsızlanıyorum." dedi.