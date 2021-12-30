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Spor

Andrea Bertolacci yeni takımını tribünden izledi

Karagümrük'ten Kayserispor'a transfer olan İtalyan orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci, yeni takımının 68 Aksaray Belediyespor ile oynadığı kupa maçını tribünden takip etti.

DHA30 Aralık 2021 Perşembe 16:53 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 16:53
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un prensipte anlaştığı orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci, sarı kırmızılı takımın 68 Aksaray Belediyespor ile oynadığı Türkiye Kupası 5'inci tur maçını tribünden izledi.

Yukatel Kayserispor'un ara transfer döneminde anlaştığı ilk isim olan Andrea Bertolacci, bugün Kayseri'ye geldi. İtalyan futbolcu Kayserispor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı 68 Aksaray Belediyespor maçını tribünden izledi. Kayserispor'un kısa sürede Bertolacci ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

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