Andrea Pirlo: Bugün önemli bir takıma karşı önemli bir galibiyet aldık

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Trabzonspor'u 4-1 mağlup eden VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andrea Pirlo, çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pirlo, "İyi bir takım ruhuyla buraya geldik, maçı kazanmayı da çok istedik. Önceki maçlarda da iyi performanslar sergilememize rağmen istediğimiz sonucu alamamıştık, bugün önemli bir takıma karşı önemli bir galibiyet aldık. Hem yılı galibiyetle kapattık hem de çok arzuladığımız 3 puanı aldık." ifadelerini kullandı.

Pirlo, "Bugün Trabzonspor'da eksik gördüğünüz yönler nelerdi?" sorusuna, "Fenerbahçe'ye karşı çok önemli bir maç oynadılar ve çok önemli bir galibiyet aldılar. O maça çok büyük bir konsantrasyonla çıkacaklarını biliyorduk. O galibiyetten sonra biraz konsantrasyon kaybı yaşayacaklarını düşünüyordum, bu konu üzerine eğildik." yanıtını verdi.

İtalyan teknik adam, ligdeki hedefleri hakkında ise, "Maçı kazanacağımızı hissediyorduk. Antalya kampından gelen pozitif hava ve isteğimiz vardı. Adana Demirspor'a karşı da iyi oynadık ama istediğimiz skoru alamadık. Bugünkü 3 puan sadece 3 puan değil, bu havayı da katlayabileceğimiz bir 3 puan oldu. Gelecek için adım adım bakacağız. Kaliteli bir takımız, neler yapabileceğimizi göreceğiz." şeklinde konuştu.