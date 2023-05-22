Andrea Pirlo: Çok hata yaptık, iyi değildik

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Trabzonspor karşılaşmasının ardından konuştu.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 4-1 kaybettikleri mücadeleyi değerlendirdi.

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan İtalyan teknik adam, şu sözleri kullandı;

"Bu tip maçlarda böyle bir oyun sergilediğinizde, bu skorlar ya da mağlubiyet kaçınılmaz oluyor. İyi değildik. Çok hata yaptık. Pozisyon da verdik. Sonuç böyle oldu, üzgünüz"

Bu sonucun ardından Vavacars Fatih Karagümrük, 44 puanda kalırken, ev sahibi Trabzonspor ise 51 puana yükseldi.