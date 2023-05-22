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Spor

Andrea Pirlo: Çok hata yaptık, iyi değildik

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-1'lik skorla mağlup olan Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andrea Pirlo, açıklamalarda bulundu.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 23:01 - Güncelleme:
Andrea Pirlo: Çok hata yaptık, iyi değildik
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Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Trabzonspor karşılaşmasının ardından konuştu.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 4-1 kaybettikleri mücadeleyi değerlendirdi.

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan İtalyan teknik adam, şu sözleri kullandı;

"Bu tip maçlarda böyle bir oyun sergilediğinizde, bu skorlar ya da mağlubiyet kaçınılmaz oluyor. İyi değildik. Çok hata yaptık. Pozisyon da verdik. Sonuç böyle oldu, üzgünüz"

Bu sonucun ardından Vavacars Fatih Karagümrük, 44 puanda kalırken, ev sahibi Trabzonspor ise 51 puana yükseldi.

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