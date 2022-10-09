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Spor

Andrea Pirlo: Dikkatsizlikler 5 gole mal oldu

Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde deplasmanda Fenerbahçe'ye 5-4 yenilen Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

9 Ekim 2022 Pazar 22:59 - Güncelleme:
Andrea Pirlo: Dikkatsizlikler 5 gole mal oldu
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Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'ye 5-4 kaybettikleri maçın ardından konuştu.

Pirlo, "İyi bir maç oynadık. Böyle önemli bir kulüp ve ateşli bir seyirci önünde iyi maç çıkardık. Oyuncularıma ekstra bir şey söyleyemem. Son anlardaki dikkatsizlik mağlubiyete neden oldu." dedi.

İtalyan teknik adam, "İki tane penaltıdan gol yedik. Bu da yeni kuralla ilgili şeyler tartışmalı olabiliyor ama kural bunu getirdi. Savunma anlamında istediğimiz şeyleri ortaya koyduk ama dikkatsizlikler 5 gole mal oldu. Artık yapacak bir şey yok, maç bitti." diye konuştu.

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