Andrea Pirlo, geleceği hakkında konuştu!

Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andrea Pirlo, İtalyan basınına verdiği röportajda sözleşmesi hakkında konuştu. Pirlo, kırmızı siyahlı kulübün kendisine sözleşme teklif ettiğini ancak sezon sonunda kararını vereceğini belirtti.

La Gazetta dello Sport'un haberine göre, Pirlo, Juventus'a tekrar dönme fikrinin olup olmadığı sorusuna, "Karagümrük'te yöneticiler bana sözleşme yenileme teklifinde bulundular ama bunu sezon sonunda konuşmak daha iyi. Doğru yerde, uygun programlarla büyümeyi önemsiyorum. Sonra Juventus hakkında konuşuruz." cevabını verdi.

43 yaşındaki teknik adam "Juventus size ikinci bir şans verirse geri döner misiniz?" sorusuna "Elbette. Eğer Juventus gibi üst düzey bir kulüp seni ararsa tabi ki dönersin." diye yanıtladı.

Fatih Karagümrük'te 10 maçtır yenilmezlik serisi bulunan İtalyan teknik adam, kulüp tarihinde de bir rekora imza attı.

Pirlo İtalya ligi hakkında, "Serie A benim evim ama Türkiye'de deneyimler bana etrafı incelemenin, yeni kültürler tanımanın önemli olduğunu gösteriyor. Ve herkesten bir şeyler öğreniyorsun." dedi.