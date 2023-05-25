Andrea Pirlo: Güzel bir şehir ve yeni bir kültürle tanıştım

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ten ayrılan İtalyan teknik adam Andrea Pirlo, ayrılık sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Fatih Karagümrük'ten ayrılan İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Karagümrük'e veda eden Pirlo yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi;

"Kişisel ve profesyonel gelişimle dolu önemli, yoğun bir yıldı oldu. Güzel bir şehir ve yeni bir kültürle tanıştım. Ancak yeni bir meydan okuma arzusu hakim oldu. İlk günden beri beni destekleyen Karagümrük ve tüm taraftarlarına yürekten teşekkür ederim. Bugünden itibaren bir taraftarınız daha var."