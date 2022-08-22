İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2022 Pazartesi / 25 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,129
  • EURO
    18,2292
  • ALTIN
    1017.01
  • BIST100
    3020.2
Spor

Andrea Pirlo: Her maç 4 gol yiyemeyiz!

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 4-1 yenilen Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

22 Ağustos 2022 Pazartesi 00:32 - Güncelleme:
ABONE OL

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde deplasmanda Beşiktaş'a 4-1 kaybettikleri mücadele sonrasında konuştu.

İtalyan teknik adam Andrea Pirlo, "Hep aynı şeyler oluyor! Kötü başlıyoruz ve bütün direncimiz kırılıyor. Bu konular üstünden çalışıyoruz. Uzun uzun çalışıyoruz. Yine aynı şeyler oluyor. Kendimize gelmeliyiz. Her maç 4 gol yiyemeyiz!" diye konuştu.

Pirlo, flaş röportajda sözlerini, "Maç kaybetmeye devam edemeyiz. Vakit daralıyor. Çalışıyoruz ama daha farklı yollarla çalışmaya devam etmemiz gerekiyor herhalde." ifadeleriyle tamamladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.