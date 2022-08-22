Andrea Pirlo: Her maç 4 gol yiyemeyiz!

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde deplasmanda Beşiktaş'a 4-1 kaybettikleri mücadele sonrasında konuştu.

İtalyan teknik adam Andrea Pirlo, "Hep aynı şeyler oluyor! Kötü başlıyoruz ve bütün direncimiz kırılıyor. Bu konular üstünden çalışıyoruz. Uzun uzun çalışıyoruz. Yine aynı şeyler oluyor. Kendimize gelmeliyiz. Her maç 4 gol yiyemeyiz!" diye konuştu.

Pirlo, flaş röportajda sözlerini, "Maç kaybetmeye devam edemeyiz. Vakit daralıyor. Çalışıyoruz ama daha farklı yollarla çalışmaya devam etmemiz gerekiyor herhalde." ifadeleriyle tamamladı.