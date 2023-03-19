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Spor

Andrea Pirlo: Hiçbir maçı kaybetmek istemiyoruz

Süper Lig'in 26. haftasında evinde Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA19 Mart 2023 Pazar 19:00 - Güncelleme:
Andrea Pirlo: Hiçbir maçı kaybetmek istemiyoruz
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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir karşısında 90+2. dakikada Diagne'nin golüyle sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak 1 puan alan VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo, takım olarak iyi bir reaksiyon gösterdiklerini söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pirlo, 10 maçlık uzun bir yenilmezlik serisine imza attıklarını vurguladı.

Performanslarından dolayı takımını kutlayan İtalyan çalıştırıcı, "Bugün kazanabilirdik de kaybedebilirdik de. Oyundan memnunum. İyi bir takıma karşı oynadık. Üst sıralara oynayan bir ekibe karşı oynadık. Takım olarak iyi bir reaksiyon gösterdik." ifadelerini kullandı.

Bu sezon birçok maçta yedikleri son dakika gollerine de dikkat çeken Pirlo, "Şansımız döndü diyebilirim. Genelde gol yiyen taraftık. Bugün de son dakikada gol yedik ama telafi ettik. Hiçbir maçı kaybetmek istemiyoruz. İyi bir yoldayız ve durumumuza maç maç bakıyoruz. Her detayı her hafta iyileştirmeye çalışıyoruz. Dünya Kupası'nın ardından iyi bir yoldayız ve bunu devam ettirmek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

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