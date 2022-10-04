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Spor

Andrea Pirlo, İtalya'nın gündeminde! ''Büyük hayal kırıklığı''

Andrea Pirlo yönetiminde şimdiye kadar 1 galibiyet alabilen Fatih Karagümrük'ün performansı İtalya'da gündem oldu. Andrea Pirlo'nun pozisyonunun risk altında olduğu belirtilirken, büyük hayal kırıklığı olduğu ifade edildi.

4 Ekim 2022 Salı 18:33 - Güncelleme:
Andrea Pirlo, İtalya'nın gündeminde! ''Büyük hayal kırıklığı''
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Andrea Pirlo yönetiminde yeni sezona başlayan Fatih Karagümrük'ün, ligde geride kalan 8 haftadaki performansı İtalyan basınında yer aldı. Andrea Pirlo'nun pozisyonunun risk altında olduğu ifade edildi.

EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Süper Lig'de Başakşehir, Adana Demirspor, Konyaspor ve Galatasaray'ın 17 puanla zirvede yer almaları sürpriz olarak değerlendirilirken, sezon başındaki en büyük hayal kırıklığının Pirlo'nun Fatih Karagümrük'ü olduğu belirtildi.

POZİSYONU RİSK ALTINDA

İstanbul ekibinin, İtalyan teknik adam yönetiminde 7 maçta sadece MKE Ankaragücü'nü mağlup ettiği ve 6 puan topladığı vurgulanırken, Pirlo'nun pozisyonunun risk altında olduğu öne sürüldü.

14. SIRADA YER ALIYOR

Süper Lig'de 8 hafta geride kalırken bir haftayı BAY olarak geçen ve 7 maçta 6 puan alan Fatih Karagümrük, 14. sırada yer alıyor.

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