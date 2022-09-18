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Spor

Andrea Pirlo: İyi bir mücadele ortaya koyduk

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA18 Eylül 2022 Pazar 21:47 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalan VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andrea Pirlo, ligin en iyi takımlarından biriyle sahasında gol yemeden ayrılmanın değerli olduğunu söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pirlo, "İyi bir takıma karşı, bana göre ligin en iyi takımı olabilecek düzeyde bir takımla karşılaştık. Takımın verdiği reaksiyondan memnunum. İyi bir mücadele ortaya koyduk. Zor bir mücadele oynayacağımızı biliyorduk. Biz de rakip de birkaç pozisyona girdi ama bu sahada oynayıp gol yememek kolay değil. Biz bunu başardık, genel olarak çok fazla pozisyon da vermedik." ifadelerini kullandı.

Pirlo, Diagne'nin oyundan çıkarken verdiği tepki hakkında ise, "Digane hep oynamak isteyen ve hep kazanmak isteyen bir oyuncu. Bu şekilde hareketler normal. Ama yorgundu, o dakikada savunma arkasına hareketlenecek bir oyuncuyu tercih ettim." değerlendirmesinde bulundu.

İtalyan teknik adam, Diagne ile Biglia üzerine pres yapmaları hakkında da, "Biglia'nın önlenmesine hazırlandık. Başakşehir'de en önemli aktör olacağını biliyorduk ve Diagne ile kendisini marke edip kanatlardan da beklere baskı yapmak istemiştik." şeklinde konuştu.

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