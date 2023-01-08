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  • Andrea Pirlo, Jean Kouassi'nin yerine Ebrima Colley'i tercih etti
Spor

Andrea Pirlo, Jean Kouassi'nin yerine Ebrima Colley'i tercih etti

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, son oynadıkları Kayserispor maçına göre Konyaspor karşısında 1 değişiklik ile sahaya çıktı.

IHA8 Ocak 2023 Pazar 14:27 - Güncelleme:
Andrea Pirlo, Jean Kouassi'nin yerine Ebrima Colley'i tercih etti
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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük, Konyaspor'u ağırlıyor. Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, ligde son oynadıkları Kayserispor maçının kadrosuna göre Konyaspor karşısında sahaya sürdüğü 11'de 1 değişikliğe gitti. İtalyan teknik adam, Jean Kouassi'nin yerine Ebrima Colley'e görev verdi.

Kırmızı-siyahlılar, Konyaspor karşısına; Batuhan Şen, Davide Biraschi, Rayyan Baniya, İbrahim Dresevic, Levent Mercan, Magomed Ozdoev, Matteo Ricci, Otabek Shukurov, Ebrima Colley, Fabio Borini ve Mbaye Diagne 11'i ile mücadeleye başladı.

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