Andrea Pirlo, Jean Kouassi'nin yerine Ebrima Colley'i tercih etti

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük, Konyaspor'u ağırlıyor. Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, ligde son oynadıkları Kayserispor maçının kadrosuna göre Konyaspor karşısında sahaya sürdüğü 11'de 1 değişikliğe gitti. İtalyan teknik adam, Jean Kouassi'nin yerine Ebrima Colley'e görev verdi.
Kırmızı-siyahlılar, Konyaspor karşısına; Batuhan Şen, Davide Biraschi, Rayyan Baniya, İbrahim Dresevic, Levent Mercan, Magomed Ozdoev, Matteo Ricci, Otabek Shukurov, Ebrima Colley, Fabio Borini ve Mbaye Diagne 11'i ile mücadeleye başladı.