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Spor

Andrea Pirlo: Kırmızı karttan sonra maç çok farklı yere gitti

Süper Lig'in 12. haftasında evinde Galatasaray'a 2-0 yenilen Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

28 Ekim 2022 Cuma 22:52 - Güncelleme:
Andrea Pirlo: Kırmızı karttan sonra maç çok farklı yere gitti
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VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Süper Lig'in 12. hafta maçında aldıkları Galatasaray mağlubiyetinin ardından konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Pirlo, "Zor bir maçtı, kırmızıdan sonrası çok daha zor oldu. İlk 30 dakika iyiydik. Kırmızı karttan sonra maç çok farklı yere gitti ve bizim adımıza iyice zorlaştı." dedi.

Takım olarak hedefleriyle ilgili konuşan İtalyan teknik adam Pirlo, "İyi sonuçlar almak en büyük hedefimizdi. Kırmızıdan sonra da skoru bulabilirdik ama 10 kişi, Galatasaray'a karşı zor oluyor. Aradan önce kalan maçları kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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