Andrea Pirlo: Maalesef bu trajik anda orada olan Volkan için üzgünüm

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Daily Mail'e özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'de yaşanan deprem felaketi ve ülkedeki son durum hakkında konuşan Pirlo, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel için de çarpıcı ifadeler kullandı.

Daily Mail, Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ardından İstanbul'a geldi. İngiliz gazetesi İstanbul'da yaşanan son gelişmeleri okuyucularIna anlattI.

Daily Mail'de yer alan haber şu şekilde;

Saatler Salı günü saat 22.00'yi geçmişti ve İstanbul Boğazı'nda soğuk bir esinti devam etti. Ancak Vodafone Park'ın dışında bir kalabalık kaldı.

Beşiktaş'ın evi bir kan bankası ve derme çatma bir postaneye dönüştü - her ikisi de stadyumun etrafında yığılmış olan yardım kutuları, su şişeleri için. Gönüllüler, Türkiye ve Suriye'nin bazı bölgelerini harap eden iki ölümcül depremin ilkinin ardından Pazartesi günü yardım çalışmalarına başladı . İstanbul genelinde futbol bir yardım merkezi haline geldi.

Fenerbahçe, battaniye ve bebek kıyafetlerinin kamyonlara yüklenmesine yardım edenler arasında eski Leeds oyuncusu Ezgjan Alioski'nin de yer aldığı sahayı açtı. Galatasaray merkez üssüne 12 saatlik sürüşle 40'tan fazla erzak ve portatif tuvalet gönderdi. Perşembe gecesi itibariyle ölü sayısı 19.000'in üzerindeydi.

Sarsıntıyı burada hissetmediler ama suyun karşı tarafında, orta köprünün üzerinden, yarıya indirilmiş dev bayrağın yanından geçen Fatih Karagümrük oyuncuları ve kadrosu duyduklarıyla sarsıldı.

Hatayspor'un eski teknik direktörü Volkan Demirel, cepheden yürek burkan bir açıklama yaptı. Fitness koçlarından ikisi enkazın arasında kayboldu.

Kaybedenler arasında futbolcular ve teknik heyet de yer aldı. Neyse ki, Andrea Pirlo'nun ekibi İstanbul'un yukarısındaki tepelerde bulunan geçici eğitim üssünde öğle yemeği için toplanana kadar iki teknik direktör canlı olarak bulundu.

Daha önce, rüzgar, kar ve sulu kır yollarında üstesinden gelebilen oyuncular spor salonunda antrenman yapıyordu. Televizyon kapalıydı ama o sabah kanallar arasında şöyle bir gezinildiğinde yalnızca trajedi ve yıkımla ilgili bir slayt gösterisi sağlandı: domino taşları gibi dümdüz ya da yığılmış binalar, enkazdan çıkarılan cesetler, kamerada ortaya çıkan zamana karşı bir yarış.

Bir zamanlar Chelsea ve Liverpool forması giyen forvet Fabio Borini için, İtalya'da hayatta kaldığı ve ailesini bir hafta boyunca bir arabada uyutmasına neden olan bir depremin travması yeniden su yüzüne çıkmaya başladı. Bu sefer artçı sarsıntılar daha da uzun sürecek.

Pirlo, "Olanlar için üzgünüm, herkes için üzgünüm" diyor. Umarım bu büyük trajedinin üstesinden gelmelerine yardımcı olacak bir katkıda bulunabiliriz.

Perşembe günü menajer, ekibi ve oyuncuları, yardımın kötü şekilde etkilenen bölgelere giden kamyonlara yüklenmesine yardımcı oldu.

Maalesef bu trajik anda orada olan Volkan için de çok üzgünüm. Yardım etmek istiyoruz. Zor olacağını biliyoruz ama üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Herkese kucak dolusu selam gönderiyorum.'

Pirlo spor salonundan çıktığında, Türk futbolunun Riva üssünün altındaki sığınakta öğle yemeği vakti yaklaşıyor.

Koridorda dolaşıyor, fizyoterapi odasını geçiyor ve 'Hidroterapi' yazan başka bir kapıdan geçiyor. İçeride havuz yok, sadece birkaç temel ihtiyaç var, ancak Pirlo kısa süre sonra başka bir sıvı çare ile ortaya çıkıyor: kahve. Adamı İtalya'dan çıkarın... ve evden uzakta bir dilim ev inşa edebilir.

Dışarıda kar ve rüzgarlar Karadeniz'de girdap gibi dönüyor ve İtalyan işi olan bu üst uçuş tarafının geçici üssünü hırpalıyor. Pirlo, ekibi ve birkaç oyuncusu doğuya, kalıcı bir antrenman merkezi olmayan bir kulübe gitti. Veya stadyum. Burası şimdilik ev.

Geçen Haziran'daki randevusunun ardından ailesi şık Nişantaşı semtine yerleşen büyük orta saha oyuncusu Pirlo, "Burası güzel bir şehir, güzel bir hayat" diyor. Zor oldu çünkü İtalya ve diğer ülkelerden farklı. Ama şimdi iyiyim.'