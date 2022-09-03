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Spor

Andrea Pirlo: Maçtan maça gelişiyoruz

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA3 Eylül 2022 Cumartesi 22:15 - Güncelleme:
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DG Sivasspor deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrılan Fatih Karagümrük'te Teknik Direktör Andrea Pirlo maçın ardından yaptığı açıklamada, "İkinci yarının sonlarına doğru pozisyonlarımız vardı ama değerlendiremedik. Genel olarak bizim için iyi bir maçtı. Genel olarak bizim için iyi bir maçtı. Maçtan maça gelişiyoruz, bu da bize iyi bir ivme veriyor." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrılan Fatih Karagümrük'te Teknik Direktör Andrea Pirlo, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Pirlo, "İlk yarı oyuna iyi başladık. Kazanılması gereken bir maçtı ama pozisyonları değerlendiremedik. Özellikle Sivas gibi zorlu deplasmanda oynuyorsanız, bu tür pozisyonları değerlendirip, maçı almak gerekiyor. Maçın ikinci yarısında büyük bir riske girmedik. İkinci yarının sonlarına doğru pozisyonlarımız vardı ama değerlendiremedik. Genel olarak bizim için iyi bir maçtı. Maçtan maça gelişiyoruz, bu da bize iyi bir ivme veriyor." diye konuştu.

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